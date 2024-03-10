Курск, 10 марта, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности объявили в Курске, сообщил в Telegram-канале 10 марта глава Курской области Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Курск: ракетная опасность!» — написал он.

Губернатор призвал жителей укрыться в безопасных местах в своих домах или найти укрытие, если они находятся на улице.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 9 марта режим ракетной опасности объявляли в Курской области. Кроме того, в регионе работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Роман Старовойт написал, что над Курском сбили дрон ВСУ, фрагменты которого упали на крышу городской поликлиники и повредили кровлю на площади 22 кв. метра. В результате случившегося никто не пострадал.

Из-за угрозы взрыва из соседнего здания эвакуировали пациентов и медперсонал.