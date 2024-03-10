ДНР, 10 марта, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны группировки войск «Юг» Вооружённых сил России за сутки отразили 53 авиационные атаки украинских войск. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, 3 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и управляемая авиационная бомба Hammer», — приводит его слова агентство ТАСС.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Юг» за сутки улучшили своё положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й и 92-й штурмовой бригадам ВСУ в районах Белогоровки, Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.

В результате боевых действий украинские войска потеряли свыше 300 человек личного состава, один танк, две боевые бронированные машины, ЗРК «Стрела-10», семь транспортных средств и склад боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России заняли новые рубежи и улучшили позиции на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, за сутки на данном направлении противник потерял до 450 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. Кроме того, российские военные отразили две атаки и семь контратак ВСУ.