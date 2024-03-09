Москва, 9 марта, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Подразделения войсковой группировки «Центр» российской армии за последние сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили позиции в зоне специальной военной операции, сообщил 9 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он доложил, что российские бойцы в этом районе отразили две атаки украинских штурмовиков возле населённых пунктов Дружба и Шумы, а также семь контратак возле Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки, Петровского и Северного. Кроме того, подразделения войсковой группировки «Центр» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ возле сёл Очеретино, Новоселовка Первая, Торецк и Новогродовка.

«Противник потерял до 450 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта Конашенков проинформировал, что за предыдущую неделю войсковая группировка «Центр» на авдеевском направлении отразила 65 контратак ВСУ. При этом российские бойцы на протяжении этого времени продолжали занимать более выгодные позиции и рубежи. Потери украинской армии составили 2860 военных, семь танков, в том числе двух Abrams, 34 бронемашины, 47 автомобилей, 20 артиллерийских, установки РСЗО HIMARS и ЗРК «Стрела-10».

Министр обороны Сергей Шойгу 5 марта сообщил, что российская армия после освобождения Авдеевки продолжила продвигаться дальше. Активные действия армейских подразделений не позволили украинским силам создать западнее города оборонительную линию с опорой на населённые пункты, Петровское, Ласточкино и Северное, уточнил глава ведомства.