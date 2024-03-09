Вашингтон, 9 марта, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Важные для страны решения президент США Джозеф Байден принимает только после того, как посоветуется со своими старыми друзьями-политиками. Об этом 8 марта сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как отмечается в публикации, советники Байдена обладают огромным опытом и багажом знаний, но каждый раз, сталкиваясь с необходимостью принятия важного или сложного для страны решения американский лидер не делает последний шаг, пока не поговорит с кем-то из близких друзей-политиков.

«Это иллюстрирует важную истину, лежащую в основе принятия решений Байденом: нет никого, кому он доверял бы так, как старому политику», ― указывается в публикации.

В качестве одного из примеров такого поведения президента США приводится соглашение с Венесуэлой в 2023 году, предусматривавшее освобождение около 30 американцев. Сначала вопрос обсуждался внутри Белого дома, в том числе с заместителем советника президента по национальной безопасности Джоном Файнером. После заверений в целесообразности такого шага Байден позвонил своему давнему другу сенатору Крису Кунсу и лишь после его поддержки одобрил соглашение.

По мнению авторов статьи, желание Байдена полагаться на решения близких ему политиков приводит к тому, что в его окружении не генерируют новых идей, так как все эти люди смотрят на мир так же, как и сам американский лидер. Кроме того, такая привычка Байдена может свидетельствовать о его нерешительности и мешает политику в кризисных ситуациях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что журналист Такер Карлсон назвал обращение Байдена к Конгрессу с посланием «О положении союза», возможно, самой мрачной и неамериканской речью, которую когда-либо произносил американский лидер.

Оппонент Байдена, экс-президент США Дональд Трамп назвал речь главы государства позором для страны. По его словам, выступление действующего главы Белого дома было наполнено гневом без всякого сострадания, став «худшей речью о положении союза» за всю историю.