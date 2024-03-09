Белгород, 9 марта, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолётного типа над Белгородской областью. Об этом вечером 9 марта заявили в Минобороны России.

РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Украинская сторона совершила попытку атаки около 18:10 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день Минобороны уже сообщало об уничтожении дронов ВСУ над Белгородом. В частности, впервые это произошло около 14:15 мск и ещё раз спустя некоторое время. Во всех случаях по украинским БПЛА срабатывали российские средства ПВО, пострадавших и разрушений нет.