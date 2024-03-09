Белгород, 9 марта, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолётного типа в Грайворонском городском округе, сообщил 9 марта в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу», — заявил губернатор.

Гладков уточнил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Как передавало 9 марта ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. В Министерстве обороны заявили, что российские военные около 14:15 мск пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории России дроном самолётного типа.

Гладков 9 марта сообщил, что село Безымено в Грайворонском городском округе атаковали ВСУ. С беспилотника украинские военные сбросили взрывное устройство на частное жилое домовладение.

В российском оборонном ведомстве заявили, что в ночь на 9 февраля средства ПВО сбили 47 беспилотников ВСУ. Как уточнили в ведомстве, дроны уничтожили над Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областями. В частности, 41 украинский дрон сбили над Ростовской областью.