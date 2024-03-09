Москва, 9 марта, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Украинский военнопленный обратился к своим соотечественникам с призывом не идти воевать в ВСУ, так как там людей «бросают на мясо». Слова пленного 9 марта передала пресс-служба Министерства обороны России.

Кадр из видео

«Мобилизованным и добровольцам хочу сказать, чтобы косили любыми способами и не шли сюда, здесь людей бросают на мясо. Как нас, бросят и вас», — заявил он.

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Пленный боец ВСУ Вадим рассказал о принудительном призыве в ВСУ. Он сообщил, что возвращался с командировки, когда его остановили на блокпосту, спросили документы для проверки и отвезли в военкомат. С утра рано утром украинец оказался в одесском военкомате, а вечером бойцов доставили на учения в Старичи (Львовская область).

По словам военного, в первые недели «было много отказников». Вадим также рассказал, что на позиции обнаружили четыре зарытых автомата, бронежилеты, рюкзаки, которые бросили украинские военные. В первые сутки ещё была связь с командиром, а на следующий день начался полный ужас, связь оборвалась, рассказал пленный боец. Он добавил, что стрельба шла везде и двигаться в какую-либо сторону было бессмысленно.

Украинский военнопленный также отметил, что всё, что говорили о российском плене, неправда. Как рассказал Вадим, в российском плену бойцов никто даже пальцем не тронул. Он отметил, что пленных накормили тушенкой и вафлями с молоком.

Как сообщало 9 марта ИА Регнум, сдавшийся в плен военнослужащий 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок рассказал, что британские психологи, которые работают с украинскими новобранцами, внушают им, что русских надо ненавидеть и убивать. Он заявил, что его мобилизовали, когда тот ехал с учёбы домой. Бучок сообщил, что проходил обучение в Великобритании, где показывали, как пользоваться оружием, учили навыкам оказания медицинской помощи.

Другой военнопленный Александр Гуприн, попавший в плен к российским военным, рассказал 7 марта, как издеваются в ВСУ над мобилизованными. Он сообщил, что на учениях командиры называли мобилизованных скотами, в качестве наказания привязывали человека к дереву и так могли продержать целый день. По словам бойца, жить мобилизованным приходится в сточных трубах. Он также заявил, что некоторые украинские военнослужащие рассчитывали, что после назначения Александра Сырского главнокомандующим ВСУ начнутся какие-либо движения в сторону перемирия.