Геническ, Херсонская область, 9 марта, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Некоторые украинские военнослужащие рассчитывали, что после назначения Александра Сырского главнокомандующим Вооружёнными силами Украины начнутся какие-либо движения в сторону перемирия. Об этом в беседе с «РИА Новости» 9 марта заявил украинский военнопленный Александр Гуприн.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«Думали, что Сырский придёт, Сырский что-то сделает, хоть как-то… Ну, уладит что-то… Может, там как бы что-то порешали, чтобы оно всё устаканилось, утихомирилось… Чтобы было всё спокойно», — указал военнопленный, упомянув, что Сырский родился и учился в РСФСР.

По его словам, в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, где он служил до того, как в начале марта сдался в плен, рассчитывали, что новый главнокомандующий сможет договориться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

При этом он отметил, что на предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного таких надежд не возлагали, поскольку тот не берёг личный состав, регулярно отправляя украинских военных на неоправданные штурмы.

Как передавало ИА Регнум, об отставке Валерия Залужного и назначении Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ стало известно 8 февраля. В тот же день глава киевского режима заявил, что причина увольнения Залужного заключается в неудачах в ходе провального контрнаступления украинских войск летом 2023 года.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта без предварительных условий. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что намерен добиться решения ситуации на Украине путём переговоров. При этом он напомнил, что Владимир Зеленский осенью 2022 года подписал соответствующий указ, запрещающий ведение каких-либо переговоров с Москвой.