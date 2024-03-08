Геническ, Херсонская область, 8 марта, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Мобилизованные на Украине во время обучения подвергаются издевательствам, им приходится жить в сточных трубах, рассказал 7 марта «РИА Новости» попавший в российский плен боец украинской армии Александр Гуприн.

Он сообщил, что командиры на учебных базах называли мобилизованных скотами. В виде дисциплинарного наказания могли привязать к дереву.

«С утра до вечера. Ну утром привязали. Ну воды-то дают — а вдруг сдохнет, грубо говоря, от обезвоживания. Жара», — рассказал Гуприн.

Он добавил, что у других военнослужащих к наказанным отношение тоже не очень хорошее. Он служил, в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта украинский военнопленный Владимир Бугарь рассказал, что на Украине мужчин принудительно мобилизуют и относятся как к заключённым. Он также сообщил, что, выполняя задание просидел в подвале 55 суток, где в итоге получил обморожение ног. Кроме того, сослуживцы бросили его с товарищем при отступлении. Только в российском плену к нему отнеслись по-человечески.

Попавший в российский плен боец украинских сил специальных операций Евгений Горин 1 марта заявил, что командование ВСУ отправило его заведомо провальное задание ради медийного повода. Из пяти лодок с украинскими диверсантами, отправленных в район острова Тендровская коса в Херсонской области, спаслась только одна, погибли 25 бойцов ВСУ, один попал в плен.