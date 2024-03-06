Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 6 марта, что страны Запада играют с огнём, обсуждая отправку войск на Украину. По его словам, опасен сам факт заявления президента Франции Эммануэля Макрона об обсуждении Евросоюзом возможности такой отправки. Песков отметил, что в Москве слышал все противоречивые сообщения.

Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Они все играют с огнём», — заявил представитель Кремля.

Вкупе с обсуждением ударов по России германскими офицерами всё это ведёт к деградации ситуации, добавил Песков.

«Конечно, это крайне безответственное поведение», — подытожил он.

Как сообщало ИА Регнум, после конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля Макрон сообщил, что главы ЕС обсудили тему возможной отправки своих военных на Украину. Он отметил, что общего мнения по вопросу нет, но в то же время подчеркнул, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено» и что Россия не должна выйти из конфликта победителем.

Об отсутствии единой позиции по вопросу отправки говорили также президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В свою очередь, депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик рассказывал о заговоре некоторых стран НАТО с целью легализовать присутствие своих военных на Украине, а глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов напоминал, что Россия неоднократно предупреждала НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях на Украине.