Москва, 7 марта, 2024, 11:13 — ИА Регнум. На Украине принудительно мобилизуют в ВСУ, а потом содержат в тяжелых условиях, рассказал украинский военнопленный Владимир Бугарь, слова которого приводит 7 марта Министерство обороны.

Кадр из видео

«Сельсовет вызвал меня и сказали, что нужно зарегистрироваться. И сразу забрали <> рабрали все документы и отвезли в Покровск», — рассказал военный после того, как оказался в плену Вооружённых сил России в Авдеевке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872277" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Он добавил, что «везли как заключённых», не кормили, не давали нигде купить продукты, не дали оружие и боеприпасы. По его словам, украинские военные сидели в подвале 55 суток. Из троих один получил пулевое ранение в лопатку, сам он получил обморожение конечностей, рассказал Бугарь.

Как сообщил военнопленный, командование ВСУ бросило его и сослуживцев в заброшенном садике, оставив им немного еды и воды. В итоге двое бойцов добровольно сдались в плен российским военным, которые их нашли, накормили и оказали помощь. Бугарь отметил, если бы не российские военные, они с сослуживцем умерли бы от голода. Пленный также заявил, что плохо относится к командованию ВСУ и украинскому правительству из-за условий на фронте и отказа руководства помогать раненым.

Как сообщало ИА Регнум, в марте пленный боец украинских сил специальных операций Евгений Горин заявил, что командование ВСУ направило его отряд на Тендровскую косу в Херсонской области ради «картинки». Бойцов кинули на «героический убой» и всё это «ради медийки», подчеркнул военнопленный.

В феврале попавший в плен боец ВСУ Дмитрий Дядчук рассказал, что семь с половиной дней вынужденно скрывался в разрушенном доме в Авдеевке, чтобы избежать гибели от обстрелов украинской армии. В доме он нашёл пятилитровую емкость с водой, которая через некоторое время замёрзла. В результате пленный провёл без воды три дня.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 6 марта рассказал о судьбе отказавшихся от обмена пленных бойцов ВСУ. Он заявил, что пленных бойцов, отказавшихся от обмена и желающих стать гражданами России, могут привлечь к восстановлению новых регионов.