В Тыве прибывший в отпуск боец СВО помог в ликвидации аварии на ТЭЦ
Кызыл, 9 марта, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Находящийся в Тыве в отпуске боец СВО одним из первых приступил к ликвидации аварии на Шагонарской ТЭЦ, сообщил 9 марта глава региона Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале.
Он рассказал, как познакомился с бойцом СВО, инспектируя работы на ТЭЦ, где 6 марта произошла авария. Военный участвует в ремонтных работах на пострадавшем объекте.
«Амур Кызыл-Тас более 20 лет проработал на Шагонарской ТЭЦ. Начинал электриком, дошёл до начальника котельной. Только узнав о ЧС, бросив домашние дела, сразу поехал туда», — рассказал Ховалыг.
Глава региона сообщил, что военнослужащий отправится обратно в зону СВО, когда на котельной восстановят теплоснабжение. Боец рассказал, что народ Донбасса помнит легендарную историю тувинских добровольцев в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщало ИА Регнум, на ТЭЦ в Шагонаре 6 марта прогремел взрыв и начался пожар. Произошёл хлопок угольной пыли. Пострадали 23 человека, 15 из них госпитализировали, двое находятся в крайне тяжёлом состоянии. СК России возбудил уголовное дело.
В Тыве ввели режим чрезвычайной ситуации. В Шагонаре отключили из-за аварии центральное отопление.