Кызыл, 9 марта, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Находящийся в Тыве в отпуске боец СВО одним из первых приступил к ликвидации аварии на Шагонарской ТЭЦ, сообщил 9 марта глава региона Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Он рассказал, как познакомился с бойцом СВО, инспектируя работы на ТЭЦ, где 6 марта произошла авария. Военный участвует в ремонтных работах на пострадавшем объекте.

«Амур Кызыл-Тас более 20 лет проработал на Шагонарской ТЭЦ. Начинал электриком, дошёл до начальника котельной. Только узнав о ЧС, бросив домашние дела, сразу поехал туда», — рассказал Ховалыг.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872678" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Глава региона сообщил, что военнослужащий отправится обратно в зону СВО, когда на котельной восстановят теплоснабжение. Боец рассказал, что народ Донбасса помнит легендарную историю тувинских добровольцев в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА Регнум, на ТЭЦ в Шагонаре 6 марта прогремел взрыв и начался пожар. Произошёл хлопок угольной пыли. Пострадали 23 человека, 15 из них госпитализировали, двое находятся в крайне тяжёлом состоянии. СК России возбудил уголовное дело.

В Тыве ввели режим чрезвычайной ситуации. В Шагонаре отключили из-за аварии центральное отопление.