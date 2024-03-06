Шагонар, Тыва, 6 марта, 2024, 16:07 — ИА Регнум. В Республике Тыва по факту аварии на ТЭЦ города Шагонара возбудили уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности, сообщили 6 марта в пресс-службе Следственного комитета.

СК России. Кадр из видео

«Следственными органами <…> расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошёл хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. Предварительно следователи установили, что причиной ЧП могло стать скопление угольных газов.

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Как сообщало 6 марта ИА Регнум, сообщение о взрыве в котельной ТЭК-4 города Шагонара Улуг-Хемского района поступило в 08:49 (04:49 мск). Пожарные локализовали возгорание на площади 50 кв. м. Взрыв на ТЭЦ произошёл в месте топливоподачи с ленточным контейнером.

По последним данным, пострадали 23 человека. Двое из 15 госпитализированных в результате аварии на ТЭЦ в Туве находятся в крайне тяжёлом состоянии. Спецбортом МЧС пострадавших доставят в Москву.

В республике после ЧП ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения.