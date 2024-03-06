Шагонар, Тыва, 6 марта, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Взрыв на Шагонарской теплоэлектростанции в Улуг-Хемском районе Тывы произошёл в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Об этом 6 марта сообщили в районной администрации.

Администрация Улуг-Хемского района

«Взрыв произошёл только в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Котлы целые. К ТЭК-4 подключены 62 дома Шагонара», ― сообщила администрация на странице во «ВКонтакте».

По данным Telegram-канала «112», разрушена лента для подачи угля и одна из стен здания.

В пресс-службе республиканского правительства подтвердили, что все четыре котла на Шагонарской ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии. Между тем в связи с инцидентом отключили центральное отопление. Подачу теплоснабжения запустят после тушения пожара и восстановительных работ электриков. Власти планируют возобновить подачу тепла в дома горожан ближе к вечеру.

Администрация Улуг-Хемского района

Как сообщало ИА Регнум, информация о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории города Шагонар Улуг-Хемского района поступила в центр управления в кризисных ситуациях утром 6 марта.

Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. Огонь успел пройти по площади 50 кв. м. По словам Владислава Ховалыга, здание ТЭЦ оцепили, организовали оперативный штаб из руководства МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздрава, министерства ЖКХ, минтопэнерго, службы ГО и ЧС. Мобилизовали аварийные бригады для устранения последствий.

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В МЧС сообщили о 15 пострадавших и эвакуации 21 человека. Позднее в пресс-службе администрации региона сообщили о 16 пострадавших. По предварительным данным, все они — сотрудники предприятия.

По последним данным, число пострадавших в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Тыве увеличилось до 18. Глава республики Владислав Ховалыг уточнил, что шестеро их них находятся в тяжёлом состоянии, девять ― в состоянии средней тяжести. Состояние ещё троих пострадавших медики оценивают как ближе к удовлетворительному. Пострадавших транспортируют в республиканские больницы в Кызыл.