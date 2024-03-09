Вашингтон, 9 марта, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударами гиперзвуковых ракет «Кинжал» по позициям украинской армии меняют ситуацию на поле боя, так как ВСУ не могут выявлять места запуска этого вида вооружения. Об этом 5 марта сообщил YouTube-канал Defense TV.

Евгений Биятов Источник: РИА Новости

«Даже воздух начинает дрожать, когда «Кинжал» разгоняется до скорости в десять Махов (скоростей звука. — Прим. ред.)», — говорится в материале.

Отмечается, что даже один удар российской гиперзвуковой ракеты свидетельствует о том, что мир ещё не видел такого рода оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу поручил доработать ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учётом опыта применения в ходе спецоперации. Министр заявил об этом в ходе проверки выполнения гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» в Подмосковье.

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков 7 февраля заявил, что у США не получается догнать Россию по гиперзвуковым комплексам. Он добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию с целью поставить под сомнение эффективность российского гиперзвукового оружия, в частности ракет «Кинжал». Ермаков уточнил, что США заинтересованы в гипертрофированной демонстрации надёжности и высокотехнологичности именно своих комплексов ПВО и ПРО.