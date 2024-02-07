Москва, 7 февраля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов Америки не получается догнать Россию по гиперзвуковым комплексам. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

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«В отношении гиперзвуковых систем американцы чувствуют себя явно уязвленными. Вот уже несколько лет кряду они безуспешно пытаются догнать Россию», — заявил Ермаков в интервью ТАСС.

Он добавил, что Запад развернул информационную кампанию, стремясь поставить под сомнение эффективность российского гиперзвукового оружия. Так, подобные публикации в западных СМИ касались ракет «Кинжал».

По словам российского дипломата, США заинтересованы в гипертрофированной демонстрации надежности и высокотехнологичности именно своих комплексов ПВО и ПРО.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Ермаков заявлял, что Москва серьёзно опередила США в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия. Он отметил, что попытки США устранить отставание малоэффективны. Ермаков добавил, что Россия понимает, что это ещё высокотехнологичная страна с крупнейшим военным бюджетом.

Министр обороны России Сергей Шойгув декабре 2023 года распорядился нарастить производство ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон». При этом президент России Владимир Путин отмечал, что у системы «Циркон» нет аналогов в мире.

Позднее, в январе 2024 года, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» способна преодолеть почти любые системы ПРО или ПВО противника.

В Китае также высоко оценили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и его работу в зоне СВО.