Прага, 9 марта, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Дискуссия о направлении на Украину западных инструкторов для оказания небоевой поддержки, в том числе обучения военнослужащих ВСУ, имеет место. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел в интервью Чешскому телевидению 8 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Нужно понимать чёткую разницу между направлением боевых частей и участием, возможным участием, солдат в некоторых (Видах оказания небоевой. — Прим. ред.) поддержки», — указал президент Чехии.

По его словам, с 2014 года, Крым вошёл в состав России и начались боевые действия на Донбассе, на Украине действовала тренировочная миссия НАТО численностью около одной тысячи человек из 15 стран. Петр Павел также заявил, что ни международное право, ни устав Организации Объединённых Наций, не препятствуют тому, чтобы Украине ассистировали как гражданские лица, так и военнослужащие стран — членов НАТО.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников прислать тренировочные военные миссии и ускорить поддержку Киева. По мнению дипломата, Западу также необходимо рассмотреть предложение Киева о ремонте повреждённой военной техники и тренировке военнослужащих на территории Украины, а не за границей.

Как передавало ИА Регнум, в феврале глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга заявил, что американская сторона не намерена направлять на Украину как свои войска, так и инструкторов для обучения украинских военных.

Как заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, ажиотаж вокруг обсуждения возможности отправил войск НАТО на Украину связан с отсутствием успехов у ВСУ. Также он обратил внимание на то, что украинские официальные лица чуть ли не ежедневно устраивают публичные скандалы по этому поводу.