Вашингтон, 28 февраля, 2024, 00:22 — ИА Регнум. США не будут направлять свои войска на Украину для участия в боевых действиях, а также инструкторов для обучения ВСУ, заявил 27 февраля на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

У представителя Госдепа спросили, могут ли заявления администрации США об отсутствии планов отправки военных для участия в боях на Украине означать то, что туда возможно направят военных инструкторов.

«Здесь нет каких-либо нюансов, которые я бы пытался донести. Мы не направляем военных на Украину. Президент [США Джо Байден] чётко дал это понять», — ответил Миллер.

По его словам, глава Белого дома более двух лет говорит о том, что Вашингтон не отправит на Украину свои войска для участия в боевых действиях. Украина скорее нуждается в одобрении Конгрессом США законопроекта о выделении дополнительной помощи, добавил Миллер.

Заявление французского лидера Эммануэля Макрона представитель Госдепа прокомментировал так, что глава любого государства вправе говорить, исходя из своих интересов. Миллер считает, что ВСУ продолжат вести боевые действия минимум до конца 2024 года, но за отсутствием помощи от США «им будет значительно труднее делать это».

Как сообщало ИА Регнумм, 27 февраля президент США Джозеф Байден заявил, что киевский режим сталкивается с катастрофическими последствиями из-за неодобрения Конгрессом выделения дополнительной военной помощи ВСУ. При этом после встречи с американским лидером спикер палаты представителей США Майк Джонсон отметил, что приоритетом для Вашингтона должна быть защита границы США с Мексикой, а не оказание новой помощи Украине.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон 27 февраля подтвердила, что США не будут отправлять войска для участия в военных действиях на Украине.

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, ажиотаж вокруг обсуждения возможности отправки сил НАТО на Украину связан с отсутствием успехов у ВСУ и западных стран, предоставляющих военную помощь. Чуть ли не ежедневно украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы, добавил глава МИД.