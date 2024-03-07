Киев, 7 марта, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников прислать тренировочные военные миссии и ускорить поддержку Киева. Об он заявил в четверг, 7 марта, в ходе инициированной Францией видеоконференции.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Если повреждённую военную технику быстрее ремонтировать на базах на Украине… если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать на Украине, а не за границей, значит, нужны именно такие решения», — приводит слова Кулебы пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Также глава МИД подчеркнул необходимость наращивания производственных мощностей в Европе, чтобы союзники Киева смогли удовлетворить потребности Украины в вооружении и боеприпасах. Кроме того, Кулеба призвал западных партнёров рассмотреть возможность производства на территории республики артиллерийских снарядов и ракет большой дальности.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что Европейский союз до конца марта поставит Киеву 170 тысяч единиц боеприпасов для артиллерии.

Россия неоднократно выступала с осуждением инициатив западных стран о поддержке Украины и поставках вооружений. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военнослужащих. Он также подчёркивал, что подобные поставки являются свидетельством участия стран Запада в конфликте на Украине.