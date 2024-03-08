Оквилл, Канада, 9 марта, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Власти канадского города Оквилл не имеют отношения к демонтажу памятника первой пехотной украинской дивизии CC «Галичина». Об этом журналистам заявил представитель городского совета.

Кадр из видео

Он отметил, что городские власти никак не связаны с кладбищем, на котором находился указанный мемориал.

«Поскольку украинское кладбище святого Владимира расположено на частной собственности, город не участвует в управлении им и его деятельности», — сказал чиновник, слова которого приводит «РИА Новости».

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Как сообщало ИА Регнум, 8 марта интернет-издание «Страна. ua» распространило информацию о том, что в Оквилле демонтировали памятник первой пехотной украинской дивизии СС «Галичина». Также была опубликована видеозапись с кадрами сноса монумента.

Памятник установили в 1988 году. К его демонтажу неоднократно призывали местные активисты и журналисты. Мемориал несколько раз подвергался актам вандализма.

В 2020 году мэр Оквилла Роб Бертон заявил, что ему противно видеть этот монумент. Он признался, если бы законы провинции Онтарио позволяли бы убрать памятник, то он бы давно сделал бы это.

Власти Канады вновь обратили внимание на монумент после скандала с чествованием в канадском парламенте ветерана «Галичины» 98-летнего Ярослава Хунки (Гунька). Посол России в Оттаве Олег Степанов отметил, что этот инцидент является надругательством над историей страны, которая участвовала в антигитлеровской коалиции.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин предупредил, что замалчивание Западом истории с Ярославом Хункой в парламенте Канады может привести к возрождению нацизма в глобальном масштабе.