Пекин, 10 февраля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что поступил правильно, согласившись на работу в стране. Об этом он сообщил в интервью «Лиге Ставок».

РИА Новости/Илья Наймушин

«А это не типичный Китай. Шанхай — это город будущего. То, как будет выглядеть вся наша планета через 50 лет. В плане диджитала, технологий, абсолютно всего», — подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что в Шанхае по улице летают «какие-то драконы».

«Такое ощущение, что ты попал в страну будущего», — отметил тренер.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря 2023 года пресс-служба китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» сообщила, что Леонид Слуцкий стал главным тренером команды. В клубе выразили надежду, что новый специалист как можно скорее познакомится с игроками и выработает подходящий для них технический и тактический стиль.

Слуцкий 27 декабря заключил трудовой контракт, детали которого пока не раскрыли. Он вступил в силу 1 января 2024 года. Российский тренер сменил на этом посту китайского У Цзиньгуя, об уходе которого сообщили 26 декабря.

По данным СМИ, вместе со Слуцким в Китай поедут Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Первый работал со Слуцким в ЦСКА и «Рубине», второй — в «Витессе».

Леонид Слуцкий покинул «Рубин» в конце 2022 года. С того момента он не тренировал, но активно присутствовал в российском спортивном медиасообществе. Слуцкий также тренировал московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», английский «Халл», нидерландский «Витесс». Вместе с ЦСКА он трижды становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год занимал пост главного тренера сборной России.