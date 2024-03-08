Москва, 8 марта, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск ответственного за обстрел Лисичанска командира 107-й реактивной бригады украинской армии Евгения Родина. Это следует из размещённых 8 марта данных в базе ведомства.

Александр Река/ТАСС

«Разыскивается по статье УК», — написано в карточке Родина.

Следственный комитет 8 марта сообщил, что установил украинских командиров, причастных к нанесению удара по Лисичанску. По предварительным данным, это совершил третий дивизион 107-й реактивной бригады ВСУ, которой командует Родин. Дивизионом командует Сергей Савченко. Им вскоре предъявят обвинение.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар по пекарне с кафе в Лисичанске 3 февраля. Это произошло днём, когда на месте было много мирных жителей. Погибли 28 человек, в том числе ребёнок и беременная женщина. Через несколько дней умер один из пострадавших.

Отмечалось, что около пекарни нет никаких военных объектов, а потому удар ВСУ нанесли по мирным гражданам целенаправленно.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар украинских боевиков по Лисичанску. Он подчеркнул, что атаки на гражданских лиц и инфраструктуру запрещены в соответствии с гуманитарным правом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по пекарне чудовищным терактом. Он добавил, что специальную военную операцию на Украине необходимо проводить именно для того, чтобы таких преступлений не было.