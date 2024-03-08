Москва, 8 марта, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшую неделю отразили 24 контратаки Вооружённых сил Украины и улучшили положение по переднему краю на купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом 8 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Григорий Сысоев

Удары по позициям украинской армии российские подразделения нанесли в районах Купянска, Песчаного и Берестового в Харьковской области. Потери ВСУ в период со 2 по 8 марта превысили 540 бойцов, два танка, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

«Отражены 24 контратаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны в ДНР», ― доложил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта Конашенков проинформировал, что на купянском направлении российские войска за неделю отбили 30 контратак штурмовых групп 32-й, 57-й, 77-й, 95-й бригад ВСУ. Бои проходили в районах Синьковки в Харьковской области и Терн в ДНР.

За семь дней ВСУ лишились более 755 военных, трёх танков, шести бронемашин, 18 автомобилей и 23 орудий полевой артиллерии.

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма 8 марта сообщил, что российские артиллеристы поразили на купянском направлении более 230 объектов ВСУ, в том числе пунктов временной дислокации, взводных опорных пунктов, артиллерийских позиций, скоплений живой силы и техники украинской армии.