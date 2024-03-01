Москва, 1 марта, 2024, 13:31 — ИА Регнум. На купянском направлении Вооружённые силы РФ за неделю улучшили положение по переднему краю, отбили 30 контратак ВСУ. Об этом 1 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Ивановка, Песчаное и Приколотное Харьковской области», — сказал Конашенков.

Он добавил, что отражены 30 контратак штурмовых групп 32-й, 57-й, 77-й, 95-й бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Терн ДНР.

За неделю на указанном направлении потери противника составили более 755 военных, три танка, шесть бронемашин, 18 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании ведомственной коллегии рассказал об успехах ВС России на донецком и купянском направлениях. По его словам, после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение на данных направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.

Он отметил, что с начала 2024 года на всех направлениях освобождено около 327 квадратных километров территории новых российских регионов. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики (ДНР).