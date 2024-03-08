Москва, 8 марта, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки войск «Запад» Вооружённых сил России поразили более 230 объектов ВСУ на купянском направлении, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено огневое поражение свыше 230 объектов, в том числе пунктов временной дислокации, взводных опорных пунктов, артиллерийских позиций, скоплений живой силы и техники ВСУ», — сказал начальник пресс-центра, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, по его словам, мотострелковые силы во взаимодействии с артиллерией отбили шесть попыток украинской армии перейти в контратаку в районе озера Лиман. Бигма также заявил, что в районе урочища Волчье расчёт самоходной гаубицы «Мста-С» под командованием командира орудия младшего сержанта ВС РФ Владимира Казначеева уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» украинской армии.

Помимо этого, в районе населённого пункта Червонопоповка российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотный летательный аппарат ВСУ «Лелека-100». Бигма уточнил, что на купянском направлении украинские войска потеряли до 40 военнослужащих, два минометных расчета, одно артиллерийское орудие и один дрон.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал о том, что на купянском направлении российские войска за неделю отбили 30 контратак штурмовых групп 32-й, 57-й, 77-й, 95-й бригад ВСУ. Бои проходили в районах Синьковки Харьковской области и Терн (ДНР).

В результате действий российских войск украинская армия лишилась на указанном направлении за семь дней более 755 военных, три танка, шесть бронемашин, 18 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии.

7 марта Игорь Конашенков объявил, что Вооружённые силы России улучшили положение по переднему краю на купянском направлении.