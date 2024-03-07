Череповец, Вологодская область, 7 марта, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Череповецкий металлургический комбинат 7 февраля атаковал беспилотник, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.

Сергей Карпухин/ТАСС

«В Вологодской области на предприятии «Северсталь» сегодня утром произошёл инцидент в районе доменной печи — попадание беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности», — сообщил Филимонов.

По данным врио главы региона, никто не пострадал. Доменная печь продолжает работать, предприятие функционирует в штатном режиме. На месте ЧП работают оперативные и следственные службы.

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