Москва, 7 марта, 2024, 07:21 — ИА Регнум. В ночь с 6 на 7 марта российские военные уничтожили в трёх российских регионах в общей сложности 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России пресекли эти атаки над Курской, Брянской и Тульской областями.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 6 на 7 марта в Курской области дважды объявлялась ракетная опасность. Через некоторое время этот режим отменяли.

Кроме того, в Брянской области проинформировали об уничтожении двух БПЛА. Обломки этих дронов упали на территории Клинцовского и Новозыбковского районов.

В Тульской области министерство региональной безопасности также объявило о двух беспилотниках, нейтрализованных ночью.