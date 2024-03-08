Вашингтон, 8 марта, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пытается предпринимать попытки скрыть правду о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом в четверг, 7 марта, заявил глава государства Джо Байден в ходе выступления с ежегодным посланием «О положении страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

«6 января и ложь о выборах 2020 года, а также заговоры с целью фальсификации результатов выборов, были самой серьёзной угрозой нашей демократии со времён гражданской войны», — указал Байден, выступая перед палатой представителей и сенатом Конгресса США.

Американский лидер отметил, что Дональд Трамп, ряд его сторонников, а также некоторые члены Конгресса пытались сказать правду о штурме Капитолия. В связи с этим Байден призвал присутствующих в зале восстановить доверие к институтам США.

Как передавало ИА Регнум, адвокат экс-президента Джон Лауро исключал возможность того, что Трамп признал бы свою вину по делу о штурме Капитолия, и заявлял, что команда политика будет ходатайствовать о прекращении дела. В ноябре 2023 года суд штата Колорадо признал причастность Дональда Трампа к штурму Капитолия. Судья также признала, что политик своими действиями и призывами «спровоцировал восстание». Однако вынесенное решение никак не помешает Трампу участвовать в предстоящих в ноябре 2024 года выборах президента США.