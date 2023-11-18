Вашингтон, 18 ноября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Это признал суд американского штата Колорадо, сообщило агентство Associated Press (AP).

Иск к экс-главе Белого дома подала инициативная группа граждан левого толка от имени независимых избирателей Колорадо. Они утверждают, что действия Трампа противоречат 14-й поправке конституции США, которая запрещает занимать должность главы государства любому, кто «участвовал в мятеже».

Судья признала, что политик своими действиями и публичными заявлениями «спровоцировал восстание», однако, согласно судебному решению, причастность это не помешает политику принять участие в президентских выборах в 2024 году.

Представитель предвыборного штаба политика Стивен Чунг негативно отреагировал на решение суда. По его словам, демократы предпринимают циничные попытки вмешаться в президентские выборы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского. В связи с произошедшими событиями были арестованы сотни человек.

В июне 2022 года спецкомитет палаты представителей Конгресса США, занимающийся расследованием обстоятельств дела, продемонстрировал материалы, якобы свидетельствующие в пользу версии о вине Трампа за беспорядки на Капитолийском холме.

В декабре 2022 года этот комитет опубликовал доклад по итогам расследования штурма Капитолия, где рекомендовал минюсту предъявить экс-президенту США четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве или содействии мятежу, в связи с событиями января 2021 года. Трамп отрицал какие-либо правонарушения в связи с нападением на Капитолий. Он заявлял, что у него будет «полный иммунитет» от уголовного преследования и что он «не сделал ничего плохого».