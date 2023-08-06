Вашингтон, 6 августа, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Нет таких обстоятельств, при которых экс-президент США Дональд Трамп признал бы свою вину по делу о штурме Капитолия, заявил его адвокат Джон Лауро в интервью телекомпании CNN.

Kyle Mazza/Global Look Press Экс-президент США Дональд Трамп

В ходе интервью Лауро попросили дать односложный положительный или отрицательный ответ на вопрос, существуют ли условия, на которых Трамп пойдёт на сделку и признает свою вину.

«Нет», — ответил защитник.

По его словам, команда Трампа будет ходатайствовать о прекращении дела. При этом Лауро сравнил предъявленные обвинения экс-президенту со швейцарским сыром из-за того, что в них много дыр, которые юристы собираются изучать и затем оспаривать.

«За более чем 40 лет юридической практики я не встречал ни одного дела такого масштаба, которое доходило бы до суда ранее, чем через два или три года», — ответил он на вопрос, есть ли приблизительное понимание сроков, в которые они будут готовы к судебному разбирательству.

Лауро подчеркнул, что собирается ожесточённо сражаться в суде против этого очень «необычного, запредельного уголовного преследования прав по первой поправке».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен требовать смены судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, а также смены места рассмотрения дела. Он также заявил, что в случае своей победы на президентских выборах 2024 года инициирует проведение расследования в отношении действующего главы государства Джозефа Байдена. По словам политика, «преступная семья Байдена» получала огромные взятки от Китая и ряда других стран.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа против Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа к ответственности по четырём пунктам обвинения. Экс-президент США и представители его штаба отмечали, что выдвинутые обвинения не имеют ничего общего с действительностью и являются попыткой действующей администрации повлиять на выборы 2024 года.