Брюссель, 7 марта, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Принятие странами — членами Европейского союза решения по европейскому фонду для военной помощи Украине усложнилось из-за позиции Франции. Об этом 7 марта сообщило издание Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сохраняются вопросы о происхождении техники, которую можно будет совместно приобрести в рамках нового фонда помощи Украине (UAF)», — говорится в публикации.

Уточняется, что французская сторона потребовала принять условие об использовании средств фонда только для совместной закупки произведённой в ЕС техники, но в то же время намерена сделать исключение для инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ вне организации.

По информации издания, ряд дипломатов не уверен в том, что страны ЕС смогут договориться по этому фонду до следующего саммита, который пройдёт в конце марта.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта агентство Bloomberg сообщило, что западные союзники Киева собрали почти все необходимые для закупки около 800 тысяч снарядов для ВСУ средства в рамках чешской инициативы. По информации журналистов, боеприпасы могут доставить на Украину в течение нескольких недель.

Американский журнал Military Watch Magazine 26 февраля написал, что страны ЕС готовы идти на крайние меры для обеспечения боеспособности киевских властей. В качестве примера издание привело Данию, решившую предоставить Украине все артиллерийские запасы.

Вице-президент США Камала Харрис 17 февраля признала, что у Вашингтона нет запасного плана по ситуации на Украине. По её словам, главный план состоит в поставках военной помощи Украине, однако для него нужно одобрение обеих палат Конгресса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что западные поставки вооружений не повлияют на ход спецоперации, а только сделают украинцам больнее. Он подчеркнул, что Россия достигнет всех поставленных целей СВО.