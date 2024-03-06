Прага, 7 марта, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Западные союзники Украины собрали почти все средства, необходимые для закупки около 800 тысяч снарядов для Вооружённых сил Украины в рамках чешской инициативы. Об этом со ссылкой на свои источники 6 марта сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Союзники Украины нашли почти все средства, необходимые для возглавляемой Чехией инициативы по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов», — говорится в материале.

Отмечается, что снаряды могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель. При этом, по данным Bloomberg, поставки, срок которых зависит от контракта и графиков, могут сорваться.

Источник напомнил, что на прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Пётр Павел заявил, что республика выделила около 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра, которые будут доставлены на Украине, если эту инициативу поддержат финансово.

Ранее Bloomberg со ссылкой на генерального директора отдела оборонной политики и стратегии министерства обороны Чехии Яна Иреша сообщил, что члены Евросоюза по инициативе Праги закупили 155-миллиметровые снаряды. Первую партию боеприпасов могут передать Киеву в ближайшие недели.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Пётр Павел по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макрономпризвал страны Европейского союза более активно поддерживать Украину и не отказывать от возможных вариантов помощи. При этом президент Чехии подчеркнул, что речь идёт именно о финансировании и поставках вооружений, а не об отправке войск на Украине. По его словам, ввод военных на украинскую территорию может привести к пресечению так называемой красной линии, что неизбежно приведёт к эскалации конфликта.

Российская Федерация неоднократно выступала с осуждением инициатив западных стран о поддержке Украины и поставках вооружений. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, станут законной целью для российских военнослужащих. Он также подчёркивал, что подобные поставки являются свидетельством участия европейских стран в конфликте на Украине.