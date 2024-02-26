Вашингтон, 26 февраля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Для обеспечения боеспособности Украины страны Европейского союза готовы идти на крайние меры. Об этом говорится в статье журнала Military Watch Magazine (MWM).

Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

Так, издание приводит в пример Данию, которая решила предоставить Киеву все артиллерийские запасы страны, оставив себя «без артиллерии вообще».

Вместе с тем авторы публикации указывают и на проблемы в США, вызванные поддержкой Украины.

«Нехватка запчастей и отсутствие достаточного количества производственных линий или обученного персонала были основными факторами, ограничивающими способность американского оборонного сектора пополнять пожертвованное оборудование. Дефицит в Соединённых Штатах усугубился ускорением поставок многих видов техники для реагирования на значительные потери на поле боя с начала лета 2023 года», — подчёркивается в материале.

В публикации также отмечается, что потеря Украиной более 60 боевых машин Bradley заставила администрацию президента США Джо Байдена увеличить поставки вооружений Киеву.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что датские вооружённые силы уже передали Украине всю свою артиллерию.

Фредериксен призвала руководителей европейских стран направить на Украину новое вооружение, приурочив массовые поставки ко второй годовщине начала специальной военной операции России.

Нужно помогать Украине не словами, а военными поставками, в том числе направляя в Киев боеприпасы, артиллерию, ракеты большой дальности и беспилотники, отметила тогда премьер-министр Дании.

Вместе с тем 17 февраля на полях Мюнхенской конференции вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет плана Б по ситуации на Украине. План А заключается в поставках военной помощи Украине, но для этого нужно одобрение обеих палат Конгресса, отметила она.

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своём выступлении на Мюнхенской конференции заявила, что ЕК представит стратегию военной промышленности Евросоюза, в которой предусмотрен рост военного производства на 20%, и будет использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия для Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что поставки западного оружия не повлияют на ход специальной военной операции, а лишь продлят страдания жителей Украины.