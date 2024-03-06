Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Сейчас не существует предпосылок для разговора о выходе Гагаузской автономии из состава Молдавии. Об этом 6 марта заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодёжи.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул

«Закон Республики Молдова «Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)» предусматривает, что это может произойти только в случае, если наша страна утратит свою независимость. На сегодняшний день нет каких-либо предпосылок, чтобы говорить об этом вопросе по существу», — сказала она в интервью «РИА Новости».

По словам Гуцул, автономия «прекрасно» сосуществует с другими народами республики, а все возникающие между нею и центральной властью трения находятся в «политической плоскости и носят искусственный характер».

«Уверена, что с ростом политической культуры и приходом во власть на национальном уровне новых ответственных политиков с государственным мышлением все спорные вопросы между центром и автономией будут достаточно быстро урегулированы путём диалога», — добавил глава Гагаузии.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта Гуцул приехала в Москву и встретилась со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. В ходе беседы глава Гагаузии указала на то, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминирует права её жителей.

Матвиенко, в свою очередь, заявила о готовности российских властей оказать помощь Гагаузии. Она подчеркнула, что российская сторона выступает в поддержку прагматичного и взвешенного курса руководства автономии, несмотря на русофобский курс молдавских властей, не отвечающий национальным интересам граждан республики.

Глава парламентской комиссии Молдавии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан 5 марта заявил, что правящая в стране партия «Действие и солидарность» (ПДС) обязательно добьётся сокращения финансирования Гагаузии из бюджета страны. Ранее Конституционный суд республики отменил предложенный им закон о сокращении финансирования автономии.