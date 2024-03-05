Москва, 5 марта, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Подразделения войсковой группировки «Центр» Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции за последние сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Украинская армия за это время потеряла до 500 военных, сообщил 5 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Противник потерял до 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП Bradley и бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30», — рассказал он.

Конашенков сообщил, что российские бойцы за сутки отразили три атаки украинских штурмовиков возле населённых пунктов Кирово, Бердычи и Шумы, а также десять контратак возле Тоненького, Первомайского и Орловки на территории ДНР. Кроме того, российские войска нанесли удары по позициям четырёх бригад ВСУ, находившихся возле населённых пунктов Нетайлово, Новосёловка Первая и Торецк.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 5 марта сообщил, что российские войска, действующие на авдеевском направлении, сорвали попытку ВСУ закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное после бегства украинских подразделений из Авдеевки. Он отметил, что российская армия в этом районе продолжает продвигаться на запад, украинские боевики бросают свои позиции, технику и боеприпасы.

4 марта Конашенков доложил об очередном улучшении российских позиций на авдеевском направлении за сутки. Украинская армия за это время потеряла около 490 военнослужащих, два танка, в том числе один Abrams, семь единиц других видов бронетехники, шесть гаубиц и артиллерийских орудий и 12 автомобилей.