Магас, 7 марта, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Беспорядки в Махачкале в конце октября прошлого года — это пример предпринимаемых Западом попыток раскачать обстановку на Северном Кавказе, заявил 7 марта секретарь СБ РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Рамазан Рашидов / ТАСС

«Ярким примером служат события октября прошлого года в Дагестане, когда в результате провокаций и подстрекательств из-за рубежа, распространяемых в сети Интернет, произошли массовые беспорядки, приведшие к нарушению работы аэропорта», — заявил Патрушев.

Он отметил, что благодаря быстрым и эффективным действиям силовиков и органов власти ситуацию ввели в нормальное русло, обстановку стабилизировали.

Также Патрушев напомнил о ликвидации в городе Карабулаке в Ингушетии группы из шести боевиков, связанных с ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и привёл слова президента России Владимира Путина о том, что Москва расценивает как инструмент борьбы с нашей страной любое вмешательство извне и любые провокации с целью разжигания розни.

Со стороны Запада — США и их союзников — такие попытки вмешательства продолжаются. Они преследуют цель ослабить Россию изнутри, дестабилизировать обстановку, усилить сепаратистские процессы на Северном Кавказе, отметил Патрушев. Для этого в ход пускают общественные организации, подконтрольные Западу, активно применяют дезинформацию, технологии негативного информационно-психологического воздействия, провокации.

Как сообщало ИА Регнум, в Махачкале в аэропорту Уйташ вечером 29 октября 2023 года порядка 1200 человек устроили беспорядки. Толпа ворвалась в аэропорт, затем — на лётное поле и окружила автобус с пассажирами прибывшего самолёта из Тель-Авива. Эти события произошли на фоне обострения ситуации в секторе Газа, обстреливаемом военными Израиля. Силовики пресекли эти беспорядки, прилетевшие пассажиры не пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело (часть 2 статьи 212 УК). В этот же день задержали 60 участников беспорядков, затем ещё два десятка человек.

Президент России Владимир Путин 30 октября выступил с обращением, заявив, что события в Махачкале организовали агентуры западных спецслужб. Беспорядки подготовили через социальные сети, причём не в последнюю очередь — с территории Украины, отметил глава государства.