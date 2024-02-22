Казань, 22 февраля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина остались хорошие впечатления от полёта на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Об этом глава государства заявил 22 февраля.

РИА Новости/ Антон Денисов

Российский лидер добавил, что это техника отличная и надёжная.

«Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения», ― отметил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 февраля президент прибыл на взлётную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова, чтобы совершить полёт на Ту-160М. Для этого Путин облачился в специальный костюм для лётчиков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что полёт продлится 40 минут. При этом на вопросы журналистов о маршруте ракетоносца официальный представитель Кремля заявил, что это военная тайна, и не стал раскрывать детали.

В результате в воздухе российский лидер провёл 30 минут и завершил полёт. Песков уточнил, что президент принял решение совершить этот полёт на ракетоносце 21 февраля.

Путин 21 февраля прибыл в Казань. Во время посещения Казанского авиационного завода осмотрел модернизированные Ту-160М и поднялся в кабину одного из них. Президент находился за штурвалом около десяти минут. Он также предложил назвать этот борт в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Межконтинентальный ракетоносец Ту-160, созданный в 1970-х годах в СССР, прошёл глубокую модернизацию. Обновлённый Ту-160М совершил первый полёт в январе 2022 года. Он способен развивать скорость до 2000 км/ч. Это позволяет ему легко отрываться от перехватчиков и преодолевать зону ПВО противника.