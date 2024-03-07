Нью-Йорк, США, 7 марта, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Информацию, которую в своём сюжете о ситуации с жителями в Часове Яре в ДНР и их отношении к конфликту на Украине обнародовал американский телеканал CNN, является правдой. Об этом 7 марта сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Кадр из видео

«У CNN появилась правдивая информация, что случается редко», ― подчеркнул он в сообщении на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Полянский считает, что у киевского режима есть единственная надежда продержаться в Часове Яре ― это финансирование и вооружение, предоставляемое Украине США.

Дипломат добавил, что местные жители ждут прихода российских сил. Кроме того, он указал, что украинские военные используют население в качестве прикрытия.

Жительница Часова Яра рассказала в сюжете телеканала CNN, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) подъезжают к домам с мирными людьми, прячутся у них за спинами и никак не реагируют на просьбы уехать. Ещё один местный житель рассказал репортёру телеканала, что его многочисленные родственники живут в России и он хотел бы с ними увидеться. После общения американский журналист признал, что жители Часов Яра нормально относятся к возможному приходу России в город.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы республики Дениса ПушилинаЯн Гагин 28 февраля сообщил, что российские военные ведут наступательные бои рядом с подконтрольным киевской армии городом Часов Яр, находящимся в 15 км от Артёмовска в ДНР. По украинским боевикам бьёт артиллерия и авиация.

Вооружённые силы России 13 февраля нанесли мощный ракетный удар по объекту размещения украинских военных в городе Часов Яр. По предварительной информации, в результате российского удара уничтожили до 100 военных ВСУ.

Российские военнослужащие 1 марта уничтожили колонну бронетехники и личного состава военных киевского режима под Часовым Яром. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил, что в результате точных попаданий ВС России уничтожили около 20 украинских военных и несколько единиц бронетехники.

Военный эксперт Андрей Марочко 7 марта сообщил, что российская авиация наносит ВСУ серьёзный ущерб на донецком направлении. По перехваченным данным, стало известно о росте безвозвратных потерь ВСУ в районе Часов Яра.