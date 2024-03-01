Донецк, 1 марта, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили колонну бронетехники и личного состава военных киевского режима под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Народная милиция ДНР/ТАСС

«Наши войска накрыли колонну бронетехники и личного состава вооружённых формирований Украины под Часовым Яром. Противник пытался замаскироваться, но не получилось», — рассказал он ТАСС.

Советник уточнил, что в результате точных попаданий Вооружённых Сил России уничтожено около 20 украинских военных и несколько единиц бронетехники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные в течение трёх дней наносили удары по объектам ВСУ в Николаевской области. В результате были уничтожены стоянка американских РСЗО HIMARS и цех по сборке беспилотников. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева техника находилась в военной части села Старая Богдановка, которое расположено напротив Николаева через реку Южный Буг.

28 февраля Министерство обороны России опубликовало видео бегства украинских боевиков при освобождении Ласточкино в ДНР. Замкомандира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Енисей рассказал, что при отступлении ВСУ использовали кассетные боеприпасы и миномёты.