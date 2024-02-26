Авдеевка, ДНР, 26 февраля, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Попавший в плен к российским войскам боец ВСУ Дмитрий Дядчук семь с половиной дней вынужденно скрывался в разрушенном доме в Авдеевке (ДНР), чтобы избежать гибели от обстрелов украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

После представителя Вооружённых сил Украины взяли в плен российские военные, которые участвовали в освобождении города.

«У меня не было рации, связи никакой, и я не знал пути отступления, мне не было доведено. Ничего не знал, что делать. Знал просто, с какой стороны меня привезли, и всё», — сказал пленный.

Дядчук утверждает, что он и его сослуживцы не знали, что попадут именно в Авдеевку. По словам пленного, его подразделение перебросили в город за неделю до штурма российскими войсками.

Он заявил, что хотел сдаться в плен сразу, но опасался, что погибнет от огня своей же армии. В доме, где прятался Дядчук, он нашел пятилитровую емкость с водой, которая через некоторое время замерзла. Пленный уточнил, что он провел без воды три дня.

Он также представил подробности того, как его обнаружили российские военные.

«Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали. Я не знаю, что это было за подразделение, это, наверное, мне и не надо это знать. Всё было нормально», — подчеркнул Дядчук.

После этого, по словам мужчины, его осмотрел российский военный медик, который заметил рану у пленного и обработал её. Кроме того, Дядчук выразил уверенность, что ВСУ понесли очень большие потери в Авдеевке.

Он отметил, что отступление украинской армии из города было хаотичным и несвоевременным. Дядчук также предположил, что его сослуживцы тоже могли бы сложить оружие, если бы у них был такой шанс.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российские войска освободили Авдеевку. 19 февраля в Сети появилась видеозапись допроса ротного третьей отдельной бригады штурмовиков ВСУ Александра Карнаги, захваченного в плен в Авдеевке. Он выглядел очень напуганным и плакал.

20 февраля газета The New York Times написала о том, что при отступлении украинской армии из Авдеевки до тысячи украинских военных попали в плен или пропали без вести. 24 февраля Минобороны России обнародовало рассказ украинского военного Андрея Бабурина, который оказался в плену у Вооружённых сил РФ в Авдеевке (ДНР). Он обратился к жителям Украины, участвующим в боевых действиях на стороне ВСУ, и посоветовал им сдаться.