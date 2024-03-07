Вашингтон, 7 марта, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Никита Кучеров уступил первое место в списке бомбардиров лиги сезона-2023/24. Это произошло после матча «Колорадо Эвеланш» с «Детройтром Ред Уингз».

Сole Burston/ Global Look Press

На второе место Кучерова потеснил игрок «Колорадо» Натан Маккинон, который отметился тремя результативными передачами в матче против «Детройта».

Он набрал четыре (1+3) очка, теперь на его счету 109 (40 шайб + 69 передач) баллов в 64 играх. В активе Кучерова 105 (38+67) баллов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля Кучеров снова стал лидером гонки бомбардиров сезона НХЛ. Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» отдал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Нью-Йорк Рейнджерс», закончившегося победой нью-йоркской команды со счётом 3:1. В результате этого в активе российского хоккеиста стало 86 очков (32 шайбы + 54 голевые передачи) в 50 матчах нынешнего сезона, что позволило ему обойти имеющего на счету 85 очков (32 шайбы + 53 голевые передачи) канадца Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш».

Кучеров 26 января также возглавил список лучших бомбардиров сезона 2023/24 НХЛ и обошёл Маккиннона. На тот момент на счету российского хоккеиста было 83 очка по системе «гол+пас» в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

14 февраля стало известно, что российский нападающий стал первым среди всех игроков Национальной хоккейной лиги сезона-2023/24, кому удалось набрать 90 очков. Так, в матче против «Бостон Брюинз» российский хоккеист отметился голом, продлив личную результативную серию до восьми матчей. Благодаря этому Кучеров довёл общее число набранных очков в сезоне до 90 (34 гола и 56 передач). Для этого ему потребовалось провести 53 матча.

Российский 30-летний нападающий стал шестым игроком за последние 30 лет в НХЛ, кому хватило 55 матчей или меньше, чтобы набрать 90+ очков.

В минувшем сезоне Кучеров стал четвёртым в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков — 112 (30 шайб + 82 результативные передачи).