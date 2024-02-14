Вашингтон, 14 февраля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым среди всех игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24, кому удалось набрать 90 очков.

Josie Lepe/AP/TASS Никита Кучеров

Так, в матче против «Бостон Брюинз» российский хоккеист отметился голом, продлив личную результативную серию до восьми матчей.

Благодаря этому Кучеров довёл общее число набранных очков в сезоне до 90 (34 гола и 56 передач). Для этого ему потребовалось провести 53 матча.

Российский 30-летний нападающий стал шестым игроком за последние 30 лет в НХЛ, кому хватило 55 матчей или меньше, чтобы набрать 90+ очков.

Кучеров повторил достижение таких легенд как Уэйна Гретцки (1993/1994), Яромира Ягра (1995/1996), Марио Лемье (1985/1996, 1996/1997), Сидни Кросби (2006/2007) и Коннора Макдэвида (2020/2021, 2022/2023).

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля российский нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Чикаго Блэкхокс». Игра прошла на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в пользу гостей в овертайме со счётом 3:4.

Пресс-служа НХЛ 20 января сообщила, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Панарин вошли в число претендентов на приз «Харт Трофи» по версии авторов официального сайта лиги. Трофей вручают хоккеисту, который внёс самый большой вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.