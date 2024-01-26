Вашингтон, 26 января, 2024, 08:01 — ИА Регнум. 30-летний российский нападающий Никита Кучеров, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг» возглавил список лучших бомбардиров сезона 2023/24 Национальной хоккейной лиги, обойдя форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

Wayne Никита Кучеров

В матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис» (6:2) забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи, набрав тем самым 83 очка по системе гол+пас в 48 матчах НХЛ. На счету канадца Маккинона 82 результативных действия в 48 играх.

В десятку лучших бомбардиров текущего сезона также вошёл нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, расположившийся с 63 результативными действиями на шестой строчке.

Как передавало ИА Регнум, 24 января хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал убедительную победу над «Филадельфия Флайерз» со счетом 6:3. Победу гостям помог одержать Никита Кучеров, отметившийся тремя заброшенными шайбами на 19-й, 23-й и 60-й минутах. Также в составе команды Кучерова отличились Брейден Пойнт, Майки Эйссимонт и Брэндон Хагель.