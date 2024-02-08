Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Нью-Йорк Рейнджерс», закончившегося победой нью-йоркской команды со счётом 3:1.

Matt Slocum/AP/TASS Никита Кучеров

В результате этого в активе российского хоккеиста стало 86 очков (32 шайбы + 54 голевые передачи) в 50 матчах нынешнего сезона, что позволило ему обойти имеющего на счету 85 очков (32 шайбы + 53 голевые передачи) канадца Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» и возглавить гонку бомбардиров чемпионата лиги.

В минувшем сезоне Кучеров стал четвёртым в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков — 112 (30 шайб + 82 результативные передачи).

Как сообщало ИА Регнум, 26 января Кучеров также возглавил список лучших бомбардиров сезона 2023/24 НХЛ и обошёл Маккиннона. На тот момент на счету российского хоккеиста было 83 очка по системе гол+пас в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Защитник клуба «Ванкувер Кэнас» Куинн Хьюз перед Матчем звёзд НХЛ назвал российского форварда «Тампы» лучшим игроком в мире. Он также заявил, что на этом матче всегда есть возможность познакомиться с новыми людьми.