ВКС России не дают украинским самолётам взлететь с аэродромов
МО: российские истребители не дают самолётам ВСУ покидать аэродромы базирования
Москва, 2 марта, 2024, 05:33 — ИА Регнум. На авдеевском направлении специальной военной операции украинские самолёты не могут покинуть аэродромы базирования, взлететь противнику не позволяют российские истребители, проинформировали в Минобороны РФ.
Отмечается, что в заданном районе целью боевого дежурства в воздухе экипажей ВКС России является патрулирование и прикрытие действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолётов армейской авиации при нанесении авиаударов по целям ВСУ.
«Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования», — отметили в Минобороны.
При попытке взлететь любая воздушная цель будет сразу обнаружена и уничтожена, заключили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что военные возможности России преобладают над украинскими, в том числе по численности военнослужащих. В частности он уточнил, что Москва по-прежнему имеет значительные Военно-воздушные силы и наземные механизированные ресурсы.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ходе церемонии вручения государственных наград воинским частям ВКС на подмосковном аэродроме Чкаловский отметил мужество и отвагу военных воздушно-космических сил в ходе специальной военной операции. Благодаря героическим действиям и безупречной подготовке военнослужащих ВКС удалось добиться перелома на наиболее сложных участках боевых действий, добавил глава государства.