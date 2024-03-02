Москва, 2 марта, 2024, 05:33 — ИА Регнум. На авдеевском направлении специальной военной операции украинские самолёты не могут покинуть аэродромы базирования, взлететь противнику не позволяют российские истребители, проинформировали в Минобороны РФ.

Минобороны России Истребитель Су-35 ВКС России

Отмечается, что в заданном районе целью боевого дежурства в воздухе экипажей ВКС России является патрулирование и прикрытие действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолётов армейской авиации при нанесении авиаударов по целям ВСУ.

«Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования», — отметили в Минобороны.

При попытке взлететь любая воздушная цель будет сразу обнаружена и уничтожена, заключили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что военные возможности России преобладают над украинскими, в том числе по численности военнослужащих. В частности он уточнил, что Москва по-прежнему имеет значительные Военно-воздушные силы и наземные механизированные ресурсы.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ходе церемонии вручения государственных наград воинским частям ВКС на подмосковном аэродроме Чкаловский отметил мужество и отвагу военных воздушно-космических сил в ходе специальной военной операции. Благодаря героическим действиям и безупречной подготовке военнослужащих ВКС удалось добиться перелома на наиболее сложных участках боевых действий, добавил глава государства.