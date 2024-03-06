Силы ПВО сбили дрон в Белгородской области
Силы ПВО сбили дрон в Белгородской области, сообщил Гладков
Белгород, 6 марта, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Дрон самолётного типа уничтожили силы ПВО в районе села Ближнее в Белгородском районе, сообщил 6 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Евгений Биятов/РИА Новости
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа в районе села Ближнее», — сообщил Гладков.
Как сообщало ИА Регнум, в Белгородском районе и в Белгороде утром 6 марта объявили ракетную опасность. Жителям настоятельно рекомендовали не покидать мест проживания и не подходить к окнам.