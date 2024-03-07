Вашингтон, 7 марта, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки значительно отстали от российской армии в вопросе качества систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 6 марта заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Россия сейчас сильнее в военной сфере, чем была за всё время с 1980-х годов. Санкции Байдена с треском провалились. Они (Вооружённые силы России. — Прим. ред.) теперь могут показывать свою мощь всему миру», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

Также военный эксперт выразил мнение, что американские вооружённые силы крайне слабо оснащены качественными системами противовоздушной обороны. В то же время он указал на превосходство российской армии над ВС США по многим параметрам, в том числе в вопросе качества средств ПВО.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный эксперт Драго Босник заявил, что российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили новейшие образцы вооружения НАТО. В частности, он отметил, что сотни лучших и современных образцов западной бронетехники, артиллерии и систем ПВО были уничтожены в ходе провального контрнаступления Вооружённых сил Украины летом 2023 года. Экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону также указал на тот факт, что Вооружённые силы России за последние годы стали самой опытной и закалённой армией в мире.