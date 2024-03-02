Брянск, 2 марта, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Следственная группа Следственного комитета России подверглась атаке беспилотника ВСУ в ходе проведения следственных действий в приграничной зоне Брянской области, сообщил СК 2 марта.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Двое сотрудников СК получили ранения и двое — контузии, сказано в сообщении ведомства.

«В ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, ещё двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата», — сообщила пресс-служба СК.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Следователи ведомства установят личности причастных к совершению этого преступления, действиям каждого их них будет дана правовая оценка, отметила также пресс-служба.

Как сообщалось ранее, 28 февраля СК заявил, что сотрудники ведомства изучат преступления вооружённых сил Украины против мирного населения Брянской области. Следственный комитет напомнил, что ранее вооружённые формирования Украины обстреляли посёлок городского типа Суземка в Брянской области.

В результате обстрела посёлка Суземки 27 февраля ранения получили пятеро мирных жителей, сообщал ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз. Пострадавшие были доставлены в больницу, им оказали всю необходимую помощь.

Снаряды ВСУ попали в самый центр посёлка, отмечал ранее губернатор. Один из пострадавших получил тяжёлое ранение. При обстреле было также частично повреждено административное здание.