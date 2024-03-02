Брянск, 2 марта, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Один сотрудник Следственного комитета РФ, пострадавший при атаке украинского беспилотника в Брянской области, находится в тяжёлом состоянии. Об этом 2 марта сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Михаил Терещенко/ИЗВЕСТИЯ

Отмечается, что ещё трое сотрудников получили лёгкие ранения.

Как ранее передавало ИА Регнум, следственная группа СК России подверглась атаке беспилотника ВСУ в ходе проведения следственных действий в приграничной зоне Брянской области. Два сотрудника получили ранения, ещё двое — контузии.

В ведомстве отметили, что следователи установят личности причастных к совершению этого преступления, действиям каждого их них будет дана правовая оценка.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудникам СК оказывается квалифицированная медицинская помощь, все оперативные и экстренные службы работают на месте.