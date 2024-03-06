Курск, 6 марта, 2024, 09:45 — ИА Регнум. В Курской области после атаки беспилотника загорелся склад ГСМ, сообщил 6 марта губернатор Роман Старовойт в своём Telegram канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет», — сообщил Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Минобороны России проинформировало о сбитом беспилотнике на территории Курской области. В этот же день после атаки украинского дрона в Белгородской области вспыхнул пожар на нефтебазе. Никто в результате не пострадал.

Утром 6 марта атаку украинскими дронами российские силы ПВО отразили в Белгородской и Воронежской областях.